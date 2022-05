Walter di Bello in concerto tra i templi di Paestum

«Sta cominciando a definirsi il cartellone per gli eventi di questa estate. Un’estate che sembra riportare un po’ tutto alla normalità, quella normalità che abbiamo imparato ad amare e valorizzare molto di più!».

Torna dal vivo Walter Di Bello, accompagnato da Edoardo Napolitano, in un intimo live elettroacustico presso zona templi di Paestum, durante il quale presenterà i suoi brani inediti, tratti dai suoi album quali «The right thing to do» e «New direction». Organizzato dalla Btl Prod., il live si terrà venerdì 13 maggio presso gli spazi della «Bottega Cilentana» di Paestum.

«Dopo la data persa all’Mmb di Napoli, locale che purtroppo sta riscontrando vari problemi burocratici mirati ad indebolire una realtà magica all’interno di una delle più belle città italiane, sono contento di ritornare live in una location altrettanto stimolante, «Bottega Cilentana» a Paestum, per far conoscere il mio pensiero e la mia musica ad un pubblico sempre nuovo!».

Walter è attualmente al lavoro sul missaggio e mastering, presso l’Hexagonlab Recording Studio di Vallo della Lucania, del suo nuovo album, in uscita a settembre 2022 e che vedrà la collaborazione di tantissimi musicisti.