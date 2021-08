Paestum: al via il festival di musica jazz dal 26 al 28 agosto in scena grandi artisti

Al via dal 26 al 28 agosto a Capaccio Paestum la rassegna Paestum in Jazz, organizzata dall’ AlexanderPlatz Jazz Club, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum.

La rassegna prenderà il via giovedi 26 agosto alle 18 con una Street Parade per le strade e le piazze di Capaccio Paestum con le note della New Orleans Street Paraders. Sempre giovedi 26 agosto, alle 21, in Piazza Tempone, concerto della New Orleans Syncopators of Rome composta dai migliori musicisti di questo genere musicale: Carlo Capobianchi, tromba , Carlo Ficini, trombone, Stefano Lefevre, clarinetto, Claudio Nisi, basso tuba, Enzo Il grande, banjo, Renato Musillo, batteria, special guest, Jimmy Polosa, pianoforte. Si tratta di solisti di fama che hanno partecipato, in Italia e all'estero, a centinaia di concerti, festivals, apparizioni televisive, dischi. Tutte le esecuzioni sono improntate all'improvvisazione come da tradizione jazz.

APPROFONDIMENTI IL CASO Capaccio Paestum, barca incagliata:via alle operazioni di recupero NAPOLISMART Al via domenica l'XI edizione di Jazz Inn Capri, musica... IL DRAMMA Un malore sotto al sole, muore turistain Cilento: è la...

Venerdi 27 agosto alle 21 in Piazza Tempone Paestum in Jazzesce dai confini nazionali con un grande evento dal sapore internazionale. Ci sarà infatti il concerto di uno dei più grandi batteristi del panorama jazz mondiale: Ronnie Burrage Brooklyn Collective con Ronnie Burrage, batteria, tastiera e voce, Kendrick Smith, sax tenore, Ewi, flauto e oboe, Alex Collins, pianoforte e tastiere e Nimrod Speaks, contrabbasso e basso elettrico.

Chiuderà Paestum in jazz, sabato 28 agosto alle 21, sul Lungomare Laura, Francesco Bruno Quartet “Blue Sky Above The Dreamer” con Francesco Bruno, chitarra, Pierpaolo Principato, piano, Valerio Vantaggio, batteria, Andrea Colella, contrabbasso, special guest Giovanni Amato, tromba.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel pieno rispetto delle normative anti-covid.