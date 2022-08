Paestum, dal 18 agosto la rassegna «Le Lacrime di Pericle» al Parco Archeologico

Fino al 18 settembre il Parco Archeologico di Paestum e il sito archeologico di Velia si fanno palcoscenico della storica rassegna teatrale estiva giunta alla XII edizione promossa dal Comune di Capaccio Paestum. La rassegna si apre ai piedi del Tempio di Nettuno nel Parco Archeologico di Paestum il 18 agosto ore 21,30 con lo spettacolo itinerante Le Lacrime di Pericle.

DistrAzioni di un'Auspicata Democrazia, per la regia di Sarah Falanga in scena con il cast di Accademia Magna Graecia nella produzione di Teatrinedito Amg. Lo spettacolo di apertura, dedicato «all'eroe della Pace» Pericle, racconta gli uomini che hanno vinto la battaglia più difficile e sconfitto i nemici più agguerriti poiché, come afferma Sarah Falanga nelle note di regia: «Soltanto gli uomini che hanno la forza di non nascondere le proprie debolezze possono vincere il nemico più odioso: la paura della propria mortalità».

Una drammaturgia originale di Sarah Falanga dagli scritti di Tucidide e i decreti di Pericle, in scena gli attori Sarah Falanga, Felice Panico, Christian Mirone e con Giusy Paolillo, Angela Rosa D'Auria, Rosanna De Bonis, Francesca Matrone, Marco Gallotti, Damiano Agresti e le danzatrici del Ballet Art.