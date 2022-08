Angelo Vassallo sindaco di Pollica, 200 ragazzi radunati a Paestum

Oltre 200 ragazzi e ragazze provenienti da tutta l'Italia da martedì 30 agosto sono protagonisti del X appuntamento Nazionale dei Giovani di Libera che si sta svolgendo presso il campeggio «Mare Pineta» di Paestum (Sa). Fino al 4 settembre la «meglio gioventù» sta realizzando un'agorà per dare voce e spazio alle esperienze positive del Paese,che promuovono e attivano processi di cambiamento nei territori attraverso incontri, gruppi di lavoro, memoria, laboratori e attività sportive. Il X raduno di Libera è dedicato a Mario Paciolla, attivista , morto in circostanze misteriose,nel luglio del 2020. durante l'esercizio delle sue funzioni di volontario delle Nazioni Unite. Domani 1 settembre i 200 giovani di Libera si trasferiranno ad Acciaroli per ricordare Angelo Vassallo, il sindaco ucciso la sera del 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola.

Nel pomeriggio, dopo aver visitato Museo del Mare e al Museo della Dieta mediterranea di Pioppi, presso il porto di Acciaroli incontreranno Stefano Pisani sindaco di Pollica, Antonio Vassallo, figlio di Angelo e Bruno Vallefuoco, responsabile Memoria Libera Campania. Alle 17.00 i giovani partiranno in corteo per raggiungere il luogo dove è stato ucciso il Sindaco per un momento di riflessione e la deposizione di fiori. Venerdì 2 settembre alle ore 9,30 presso il campeggio «Mare Pineta» di Paestum, i ragazzi incontreranno Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. A seguire sulla spiaggia una staffetta di memoria e impegno con un testimone particolare stringendo tra le dita un testimone speciale: un pezzo di legno di una barca arrivata a Lampedusa. Un pezzo di legno che continua a raccontare una dolorosa storia di vite perse, di speranza, di povertà, e che ci richiama, ci responsabilizza, al dovere universale dell’accoglienza.