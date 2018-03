Giovedì 15 Marzo 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 06:48

Se la Certosa di Padula apre alla possibilità delle nozze individuando uno spazio da adibire a questa funzione, il Parco archeologico di Paestum invece dice no. Lo fa dopo che il Comune di Capaccio Paestum ha deliberato in consiglio comunale la previsione di celebrare le nozze fuori dal proprio municipio, stabilendone anche i costi: 500 euro per i residenti, 750 per i non residenti, 1500 euro è invece il costo per un “sì” nell’area dei Templi, a cui aggiungere i costi richiesti dal Parco. Una previsione che trova il freno dal direttore, Gabriel Zuchtriegel: «Niente matrimoni nei templi di Paestum», dice seccamente. E lo spiega: «Il regolamento del Parco non prevede in nessun modo la celebrazione del rito civile all’interno dell’area di competenza, in quanto ritenuta non idonea con la mission e la fruizione del sito».Quella che, però, ieri era una chiusura piuttosto netta, oggi sembra una discussione comunque aperta tra il sindaco di Capaccio Paestum ed il direttore, perché ieri mattina i due si sono incontrati proprio per discuterne. La possibilità di celebrare nozze nei templi sarebbe contenuta, infatti, già in un protocollo d’intesa del marzo 2016 tra Comune e Parco, così come indica la delibera consiliare. Anche alla luce di questo il Comune ha previsto i costi ed ha pubblicato un bando perché anche altri luoghi di pregio, stabilimenti balneari o strutture ricettive richiedano la possibilità del “sì” in queste location. Entro il prossimo 23 marzo potranno far domanda. Sarà poi il Comune a verificare tutti i requisiti e stilare un elenco a cui i futuri sposi potranno attingere per scegliere il luogo delle proprie nozze. Resta in ogni caso da definire la possibilità di utilizzo dell’area dei templi.