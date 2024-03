Pasquetta a Paestum, al Dum Dum Republic special guest Roy Paci per la festa del Casatiello Party

Il Dum Dum Republic spalanca le sue porte per il Casatiello Party, l’evento iconico di Pasquetta che apre ufficialmente la stagione dei grandi concerti del più famoso beach club del Cilento.

Una vera e propria festa con tutti gli amici storici del Dum Dum per celebrare i 20 anni del Casatiello Day, con il grande picnic in spiaggia con american barbecue a ritmo irrefrenabile di rock’n’roll con il ritorno dell’unico, vero, indiscusso Capitano del Dum Dum Republic, Mr Roy Paci, cantante, trombettista e produttore, ma soprattutto direttore artistico del “RoyMundo Festival”, la rassegna che raccoglie i suoni della musica del mondo per infiammare l’estate dell’arena sul mare del Dum Dum, all’ombra del Parco Archeologico dei templi di Paestum.

A comporre l’itinerario sonoro interverranno, a grande richiesta, anche MissPia Vintage Dj, tra pin up anni ’50 e vinili, e il cultore musicale Dj Delta. A fare da preview, il giorno di Pasqua, altro personaggio simbolo del Dum Dum Republic, Andrea Cota aka Mondocane, viaggiatore instancabile alla ricerca di suoni sperimentali, ma con il cuore sempre in Cilento.

«Casatiello Party compie 20 anni! Era il lontano 2004 quando al Dum Dum decidemmo di fare un po’ di sana baldoria tra tarantelle e rock’n’roll, casatiello e mojito. Diamo inizio alle danze con il capitano di tutte le feste del mondo, Mr Roy Paci – afferma Biancaluna Bifulco, titolare del Dum Dum Republic – Per questo giorno simbolico abbiamo chiamato a raccolta tutti i nostri amici.

Tutti coinvolti nel nostro grande picnic in riva al mare. La nostra è vertigine sensoriale sul mondo: crediamo nei diritti umani, nel valore delle donne, nel suono globale, nel linguaggio rivoluzionario e universale della musica, che diventa veicolo di incontro con l’altro, di dialogo, oltre i confini, in un messaggio di pace, ancora più importante oggi».

«Sarà un’atmosfera stratosferica. Il Dum Dum per me è un posto dell'anima, in uno scambio naturale e semplice con le persone. È come lubrificare lo spirito, in uno spazio da favola, nella meravigliosa cornice del sud Italia», sostiene Roy Paci. Proprio nelle ultime settimane l’artista, riconosciuto per lo stile incommensurabile della sua brass section, attraverso i suoi canali social ha annunciato la “nuova bomba in arrivo, la nuova onda”, a lavoro su un nuovo singolo e album. «Riparto da dove tutto è iniziato, da quando ho portato lo stile “Latinero” in Italia sono successe tante cose. È arrivato il momento della nuova onda. Quella gigante, errante, oceanica. Questo è il momento. Siamo a buon punto».

Il Dum Dum Republic è la capanna sul mare dove concedersi un frammento di infinito, immersi in uno straordinario scenario naturale, mentre il suono dei tamburi si accompagna allo spettacolo del sole che, all’orizzonte, tramonta a mare.