Mercoledì 25 Settembre 2019, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posano sorridenti davanti al tempio di Atena insieme ai loro prof Fausto Longo, Maria Luigia Rizzo e Michele Scafuro. Sono giovani, giovanissimi, sembrano una scolaresca in vacanza studio. Quello scatto, invece, segna la gioia di questi ragazzi e ragazze, cresciuti col sogno di Indiana Jones, di aver contribuito ad una delle scoperte più intriganti di questi ultimi anni a Paestum: il tetto in terracotta del più antico tempio cittadino. Sulle cui tracce è da anni a caccia Longo, direttore della Scuola di specializzazione del Campus di Fisciano e al secondo anno, con la sua équipe di specializzandi, del dottorato e dei corsi di laurea, degli scavi - finanziati dall’Università d’intesa con il Parco archeologico - nella zona a sud del santuario di Athena. Lo scorso settembre lì, nella trincea riaperta su vecchie indagini degli anni Trenta, epoca Maiuri, fu trovata un’antefissa dipinta a forma di corna, databile al 580-560 a. C. e tipica della copertura dei tetti degli edifici dei coloni magnogreci. Quest’anno si è ripartiti proprio da quel posto gravido di tesori inaspettati, «per ampliare - conferma Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico - le nostre conoscenze. Sapevamo, da reperti simili presenti nel museo, purtroppo non documentati, che ci doveva essere un tempio preesistente a quello che ammiriamo ora ma ne ignoravamo l’ubicazione. Ora abbiamo maggiori certezze».Eccoci quindi ripartire da quel punto, allargando un po’ di più il campo di ricognizione. Ed ecco subito i primi risultati. Qualche giorno fa, proprio a inizio indagini dell’ateneo salernitano era emersa una scultura, forse un frammento di metopa, che preannunciava nuove e interessanti ritrovamenti. Puntualmente arrivati con grande soddisfazione non solo di Zuchtriegel, ma anche del rettore Aurelio Tommasetti che nella scoperta vede la risposta «all’impegno di una Università che investe sulla ricerca scalando le classifiche internazionali». Il primo indizio del tetto proprio quel bel volto ritrovato al di sotto di un livello di sistemazione inizio V secolo a.C. «Vicino, abbiamo individuato una serie di cornici e gocciolatoi in terracotta dipinte in rosso, bruno, nero - colori squillanti di 2600 anni fa ben conservati - realizzati poco dopo la fondazione di Poseidonia. I gocciolatoi presentano ancora le lettere incise in alfabeto acheo (in uso nella colonia) funzionali al montaggio: sono le lettere sa, ypsilon, phi, che insieme a quelle del resto del tetto scavato negli anni Trenta vanno a comporre anche il primitivo alfabeto poseidoniate. Un tetto simile, contemporaneo, era stato trovato qualche anno fa a Sibari, la madrepatria di Poseidonia». La scoperta andrà ad inserirsi nel riallestimento del museo di Paestum. Un museo moderno, che si sta plasmando, con la regia di Zuchtriegel dove fuori e dentro, area archeologica e struttura museale convivano. Lui indica i visitatori che fotografano i ragazzi con i loro docenti al lavoro, gente comune che si ferma, s’informa. «Non è più bello vivere la storia che vedere pezzi muti nei musei? Stiamo realizzando uno storytelling, raccontiamo la storia dal vivo senza bisogno di spettacolari esposizioni e prestiti costosi, semplicemente facendo interagire i visitatori con scavi-depositi-museo», dice convinto e convince. E la narrazione continua. Nell’area del tempio romano “della Pace” scavano gli studenti dell’Università tedesca di Bochum, diretti da Jon Albers. L’idea è di capire il periodo di fondazione dell’edificio sacro datato generalmente al II secolo a. C. Qui, qualche giorno fa, è stata trovata una splendida testa di travertino, in un primo momento ritenuta arcaica, ma ora, considera Zuchtriegel, «si ipotizza una datazione più bassa; potrebbe far parte della decorazione scultorea del Tempio cd. della Pace». A guardarla bene somiglia alle testine dei capitelli del Tempio di Pomona, ovvero le colonne di spoglio pestane della Curia di Salerno. Chissà.