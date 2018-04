Lunedì 2 Aprile 2018, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un diciottenne di nazionalità belga è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Eboli dopo aver rischiato di annegare nel mare di Capaccio Paestum. In due sono finiti in acqua e poi sono stati trasportati in ospedale. Entrambi di nazionalità belga e diciottenni, erano giunti ieri, nel primo pomeriggio, in località Torre di Mare in pullman, con una comitiva. Non è chiara la dinamica. Sembra che uno dei due si sia tuffato per primo, attratto dal desiderio di fare il bagno, nonostante il mare fosse molto agitato e nonostante il clima freddo. L'altro si sarebbe buttato in un secondo momento, dopo averlo visto in difficoltà. In soccorso di entrambi sono andati i titolari dell'hotel che si trova proprio nei pressi della spiaggia che li hanno riportati a riva e hanno allertato i soccorsi. Sul posto le ambulanze rianimative della Croce Azzurra di Agropoli e Licinella che hanno trasportato i due ragazzi negli ospedali di Vallo della Lucania ed Eboli. Quello ricoverato a Vallo fortunatamente non era grave ed è stato dimesso dopo qualche ora. Molto più serie le condizioni dell'altro che è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata.Sul posto gli agenti della polizia municipale di Capaccio Paestum, guidati dal comandante Antonio Rubini, e i carabinieri della compagnia di Agropoli guidati dal capitano Francesco Manna.