Paga 1300 euro per assicurare l'autocarro ma la polizza è falsa: 2 denunciati

Due persone sono indagate per truffa dalla Procura di Nocera Inferiore. Avrebbero venduto una falsa polizza assicurativa ad un uomo, a Fisciano, il 27 dicembre del 2017. Per uno dei due c'è anche la recidiva contestata. Stando alle accuse, i due offrirono falsamente - attraverso la rete - polizze assicurative con il simbolo di una nota società, facendo credere all'acquirente di appartenere proprio alla nota azienda.

L'acquirente telematico, in questione, aveva acquistato la polizza per il suo autocarro, pagando una somma di quasi 1300 euro. I soldi furono accreditati dalla persona offesa attraverso una ricarica poste-pay, intestata ad uno dei due indagati. La polizza, tuttavia, dopo controlli della vittima risultò falsa. I due, invece, dopo la transazione fecero perdere le proprie tracce, disattivando anche l'utenza telefonica fornita all'atto sulla proposta di preventivo della polizza. Con la denuncia della vittima, la polizia giudiziaria è riuscita ad individuare i due, residenti nelle province di Napoli e Caserta. Per loro la conclusione delle indagini, con l'accusa di truffa aggravata in concorso.