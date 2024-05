È stata la filiale della banca a dare l’allarme. L’ignaro cliente, un uomo di Nocera Inferiore, non si era accorto che gli stavano svuotando il conto corrente. L’allarme è scattato mentre Antonio F. stava pagando la prima rata della Tari. Dopo aver avuto accesso al portale e aver inquadrato il Qr Code ha autorizzato il pagamento della prima rata della Tari tramite la carta di credito.

Ed è lì che, probabilmente, è scattata la truffa. Antonio non si era accorto di nulla avendo, poi, avuto cura di uscire dal sistema di pagamento. Invece i truffatori hanno continuato ad utilizzare i codici per effettuare altri due movimenti che non sono sfuggiti al sistema di controllo della banca che li ha riconosciuti come anomali. La carta è stata bloccata mentre un funzionario ha raggiunto telefonicamente il cliente avvisandolo di quanto accaduto. «Ho voluto rendere nota la mia disavventura - ha detto Antonio - per sensibilizzare le persone che, come me, rischiano di essere truffati. Non so come sia stato possibile clonarmi la carta di credito, questo spetterà ai tecnici scoprirlo, ma sono certo di aver eseguito tutte le procedure ed è davvero strano quello che è successo. Bisogna fare davvero attenzione».

Le ultime statistiche della Polizia Postale mostrano come la maggioranza dei furti d’identità nell’ambito delle frodi informatiche avvenga attraverso le tecniche dello smishing (l’uso di sms nel 64% dei casi) e del vishing (con una telefonata, nel 19% dei casi).

Il criminale finge di essere un operatore di aziende fornitrici di beni e servizi o un membro delle forze dell’ordine, e con l’inganno estorce informazioni personali all’interlocutore.