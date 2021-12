Paga raccomandata a 2 finti postini 83enne truffata in casa a Pagani

Convinta da due finti operatori delle poste a sganciare soldi in contanti per risolvere un problema al nipote. Una nuova truffa è stata consumata a Pagani, giorni fa, ai danni di un'anziana pensionata di 83 anni. Due persone, poco prima di Natale, avevano raggiunto al telefono la donna, spiegandole di recarsi alle poste.

APPROFONDIMENTI IL GESTO Salerno, anziano solo chiama il 117 per aiuto: aveva la casa allagata L'INCIDENTE Salerno, incidente mortale: perde la vita una trentenne IL DIVIETO Agropoli vieta i fuochi d'artificio: «Creano danni a...

I due si erano finti operatori dell'ufficio postale, pregando la vittima di recarsi presso la sede per ritirare una raccomandata. Questa circostanza avrebbe permesso poi ai due di raggiungere la stessa in casa, convincendola a sborsare dei soldi in contanti che avrebbe risolto la problematica legata ad un nipote. L'anziana si sarebbe accorta della truffa solo in un secondo momento, dopo aver parlato con il vero nipote, all'oscuro di tutto. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della tenenza di Pagani, che già settimane fa avevano raccolto una denuncia per un episodio simile.