Pagani, scontri con i tifosi della Casertana: un minorenne paganese finisce in comunità

Ancora una misura cautelare nell'ambito delle indagini sugli scontri che lo scorso 22 gennaio hanno preceduto la partita di Serie D Paganese-Casertana disputata allo stadio Marcello Torre di Pagani, culminati nell'incendio di un bus sul quale viaggiavano tifosi provenienti da Caserta. Agenti della Digos di Salerno e di Caserta, personale del Commissariato di Nocera Inferiore e Carabinieri del reparto di Nocera hanno eseguito la misura cautelare di collocamento in comunità, emessa dal Tribunale per i minorenni di Salerno, nei confronti di un minore gravemente indiziato per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di devastazione ed altri, in concorso con soggetti in corso di identificazione.

Il minore sarebbe stato identificato quale soggetto appartenente a una frangia della tifoseria organizzata che, immediatamente prima dell'inizio della gara, avrebbe partecipato attivamente agli scontri tra le due tifoserie.