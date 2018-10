CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:30

PAGANI - Giovane di ventuno anni si toglie la vita con i gas di scarico della propria auto. Risveglio drammatico per la città di Pagani e in particolare per i residenti di via Roma, nel rione popolare delle Palazzine. R.A, queste le iniziali del ventunenne paganese, ha deciso di mettere fine alla sua giovane vita senza alcuna spiegazione. Un ragazzo allegro e solare, impegnato anche come animatore per feste ed eventi. Il giovane era noto in città per essere il fratello di uno dei partecipanti ad un talent show Mediaset. Un altro dei suoi fratelli, invece, frequenta spesso il santuario Santa Maria della Purità. Una famiglia umile, per bene, composta da tre fratelli e dai due genitori.