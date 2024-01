Pagani, arrestato due pusher di 28 anni durante un controllo

All'esito degli sviluppi di un'attività di indagine, personale del commissariato di Nocera Inferiore ha arrestato due ventottenni, entrambi di Pagani, colti in flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In particolare, nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Pagani, e in seguito ad una perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta una cospicua quantità di sostanza stupefacente (540 grammi circa), presumibilmente del tipo cocaina, di cui una parte già suddivisa in dosi ed una parte ancora in grossi pezzi solidi, oltre che strumenti per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita. I successivi accertamenti, mediante "narcotest", effettuati presso il laboratorio di Polizia Scientifica, hanno confermato il risultato positivo al test della cocaina. Considerata la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, la suddivisione di parte di essa in dosi e l'attività di confezionamento, elementi che consentono di propendere per una destinazione a terzi della droga, i due fermati sono stati dichiarati in stato di arresto.

Il magistrato titolare delle indagini, in seguito a quanto accertato, ha disposto la traduzione in carcere degli arrestati. Pertanto, dopo gli adempimenti di rito, gli indagati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Fuomi-Salerno.