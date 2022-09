Sorvegliato speciale trovato in auto senza la patente e condannato

Era sorvegliato speciale e con obbligo di soggiorno a Nocera Inferiore. Dunque, non poteva lasciare quel comune. Invece i carabinieri lo sorpresero altrove, nel comune di Pagani, l'11 agosto 2018, mentre guidava - senza aver mai conseguito una patente - un veicolo privo di copertura assicurativa e in compagnia di un parente, che risultava essere anche un pregiudicato. Per questo è stato condannato in via definitiva un uomo di Nocera Inferiore, che si è visto rigettare il ricorso in Corte di Cassazione.

L'imputato, di 46 anni, aveva sollevato vizi di legittimità nel giudizio del tribunale, che sono stati dichiarati inammissibili dai giudici. Qualche anno dopo, lo stesso fu scoperto in possesso di 10 chili di droga, rinvenuti a Nocera Inferiore. L'operazione fu condotta dalla polizia del commissariato. Anche in quell'occasione, per il 46enne vi fu una nuova violazione della sorveglianza speciale, in ragione di precedenti reati. Per quest'ultimo procedimento, si trova attualmente sotto giudizio dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore.