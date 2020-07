Risponde di violenza sessuale per il tentativo di approccio nei confronti della sua psicoterapeuta, un ragazzo di Pagani, di 29 anni, di origine napoletana, finito al centro di un'inchiesta della Procura di Nocera Inferiore. Il giovane rischia di finire in dibattimento con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio che lo riguarda risale al mese di settembre del 2019, all'interno dello studio professionale della dottoressa, durante una seduta concordata tra i due per una visita. In quel frangente, nel corso dello svolgimento della seduta, il giovane avrebbe allungato le mani le mani sul corpo della psicoterapeuta, toccandole il sedere, per poi darle un bacio sulla guancia. La vicenda fu riferita ai carabinieri subito dopo la visita, dalla donna, la quale spiegò i dettagli dell'episodio e fornendo le generalità del ragazzo. I carabinieri, ai fini investigativi, acquisirono poi anche video e messaggi finiti nel procedimento penale, con il fascicolo a contenere la summa dello stringato capo d'accusa. In questo modo, avrebbero ricostruito anche i rapporti e i comportamenti del ragazzo verso la professionista. La richiesta di rinvio a giudizio sarà ora vagliata dal gip, in udienza preliminare, prima della fissazione di un eventuale dibattimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA