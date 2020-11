Investita mentre era in bicicletta, ora è caccia al pirata della strada. Stava rientrando a casa. I carabinieri di Pagani stanno indagando su un incidente avvenuto ieri, in via Taurano, quando una badante di origini ucraine, N.K. , di 51 anni, è stata travolta da un uomo in sella ad una moto. La donna, rovinata sull'asfalto e caduta dalla sua bicicletta, ha rimediato la rottura del setto nasale e venticinque giorni di prognosi, secondo quanto stimato dai medici dell'ospedale di Nocera Inferiore.

Si procede per omissione di soccorso. Chiunque guidasse la moto, dopo aver sbalzato via la donna, si è dato alla fuga, senza fermarsi a soccorrere la 51enne. Il sinistro si è verificato di sera, in un tratto stradale poco illuminato di via Taurano, a pochi metri dal cortile di casa della donna, che vive in Italia con il figlio. Da anni lavora come badante, prestando assistenza domiciliare a persone non autosufficienti residenti a Pagani e nell'Agro nocerino sarnese. Lo scooter, dopo l'urto, non solo non si sarebbe fermato, ma avrebbe effettuato un'inversione di marcia, dileguandosi verso Sant'Egidio del Monte Albino. Dopo la denuncia sporta dalla donna, i carabinieri della tenenza di Pagani agli ordini del tenente Simone Cannatelli sono al lavoro per identificare l'uomo.

