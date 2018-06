Lunedì 25 Giugno 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 14:02

Blitz dei carabinieri all’interno del mercato ortofrutticolo di via Mangioni, dove sarebbe giunto in mattinata un ingentissimo carico di droga, nascosto su un camion che trasportava arance, proveniente dalla Spagna. L’operazione è ancora in corso. Secondo indiscrezioni i militari avrebbero sequestrato oltre duecento chili di droga, tra hashish e cocaina.