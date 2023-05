Pagani, pistola modificata nascosta nel comodino: arrestato 71enne

Nella serata del 16 maggio scorso, i carabinieri di Pagani, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione abusiva di arma clandestina da sparo, un uomo di 71 anni, del posto. I militari, durante una perquisizione presso il domicilio dell’indagato, hanno rivenuto, in un cassetto di un comodino, delle cartucce calibro 9 e una pistola scacciacani marca Kimar e strutturalmente modificata per esser utilizzata come arma atta ad offendere. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nocera Inferiore.