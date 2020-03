LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Custodivano in casa hashish ed erano usciti da casa per vendere la droga. Anon si ferma il mercato dello spaccio, anche in piena emergenza sanitaria da Coronavirus , con le limitazioni imposte dal governo e dagli enti regionali. Ieri i carabinieri dihanno arrestato una coppia, sequestrando 40 grammi di hashish destinati allo smercio su piazza.All'autorità, inoltre e al termine dell'operazione, i militari hanno segnalato anche diversi assuntori. I carabinieri erano intervenuti durante uno scambio tra venditore e cliente. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati anche 450 euro, somma ritenuta quale provento di attività illecite. Il sostituto procuratore di turno a, Viviana Vessa, ha disposto gli arresti domiciliari per i coniugi paganesi, colti in flagranza di reato. L'arresto è il risultato di un'azione di contrasto al fenomeno dello spaccio a Pagani, con controlli intensificati e relativi al rispetto delle disposizioni d'emergenza relative alla pandemia da Coronavirus. Negli ultimi giorni, le denunce per questo motivo sono salite a 20. Nessuna di queste persone era riuscita a fornire una giustificazione sulla propria presenza in strada, finendo per essere poi denunciata all'autorità giudiziaria. Tra loro, anche la coppa di coniugi, beccata in strada ad armeggiare con le dosi di hashish, fino alla perquisizione in casa, con la scoperta di ulteriore sostanza finita sotto sequestro.