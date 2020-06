Sono stati sorpresi in possesso di 15 grammi di crack, suddivisi in dosi e pronte per lo spaccio, i paganesi A.P. di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine e L.P. , 41enne commerciante, arrestati due notti fa a seguito di un blitz dei carabinieri. Il primo è stato trasferito in carcere, il secondo agli arresti domiciliari. Nella giornata di domani, compariranno dinanzi al gip per l'udienza di convalida. Il controllo è stato eseguito lungo viale Trieste, punto strategico per lo smercio di droga, con perlustrazioni e monitoraggio da parte dei militari.

Un'operazione culminata poi con un doppio arresto in flagranza. Il primo impegnato a confezionare "pallini" e con in tasca 2000 euro, sequestrati perchè ritenuto provento di spaccio. E il secondo, che con se aveva quindici dosi di droga. Sono entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'affare della droga a Pagani non si ferma. Il comune dell'Agro nocerino, oramai da tempo, è considerato una delle zone cruciali per lo spaccio, definita dall'Antimafia solo qualche anno fa, come la più grande piazza di spaccio della provincia di Salerno. Alcune zone specifiche, secondo i dati degli inquirenti. Allo stato, sono in dirittura d'arrivo due diversi processi collegati proprio al centro storico di Pagani, tra via Matteotti, la zona della Lamia e viale Trieste, dove da tempo si registra un'attività costante di vendita al dettaglio di stupefacenti. Dinanzi al giudice, per la convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia, i due indagati potranno fornire le proprie ragioni sul possesso di quella droga e sulla cifra in contanti finita in sequestro.

