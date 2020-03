PAGANI - Sono stati condannati entrambi per l’accusa di spaccio di droga in concorso due paganesi, A.D.C. e M.G. , quest’ultimo di origini polacche, arrestati lo scorso settembre nel centro storico di Pagani, in possesso di un quantitativo di stupefacenti di tipo cocaina. Il primo è stato giudicato colpevolpe con una pena di 1 anno e 6 mesi, col pagamento di 5mila euro di multa al termine del rito abbreviato, in considerazione della recidiva contestata per dei precedenti a carico, mentre il secondo ha patteggiato col consenso del pm la pena di 1 anno e 4 mesi, col pagamento di 4mila euro di multa. Il blitz dei carabinieri, concluso con il doppio arresto, arrivò al termine di una delle tante e quotidiane operazioni antidroga eseguite dalla tenenza di Pagani, a fronte del costante lavoro di rivendita e smercio di sostanze stupefacenti sul territorio. Entrambi erano stati arrestati, processati per direttissima e poi sottoposti alla misura del divieto di dimora a Pagani emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale monocratico Paola Montone, all’indomani della prima udienza del processo dibattimentale a carico dei due spacciatori



Il primo imputato, di 40 anni, era stato fermato in compagnia del 25enne di origini polacche, durante una fase di vendita delle singole dosi, lungo viale Trieste. Entrambi erano in possesso di pallini di coca, alcuni dei quali tenuti in bocca, per sfuggire ai controlli dei carabinieri guidati dal tenente Simone Cannatelli. Gli stessi militari, dopo l’intervento, eseguirono il sequestro di complessivi venti pallini di cocaina e di una somma di denaro ritenuta collegata all’azione commerciale criminale. Il processo è terminato in primo grado con la formula del rito alternativo, con due diversi riti scelti dalla difesa e la contestuale cessazione della misura cautelare con effetto immediato per il polacco. © RIPRODUZIONE RISERVATA