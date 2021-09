Pagani, condannato per droga, dovrà pubblicare la sentenza a sue spese

Condannato a pubblicare a proprie spese la sentenza di condanna «quale ristoro del danno subito dal Comune di Pagani per un nuovo episodio di narcotraffico consumato sulla publica via». Così il giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore ha concluso le motivazioni della sentenza di condanna a carico di un 36enne di Pagani, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, giudicato colpevole a 4 mesi di reclusione con sospensione della pena. Fu trovato in possesso di 120 grammi di cocaina scoperti dopo un blitz dei carabinieri a febbraio scorso.

Dopo il processo celebrato con la direttissima, si era registrata anche la confession dell'imputato, con una pena esigua inflitta dal giudice per l'utilizzo personale per l'imputato di un quantitativo di hashish trovato in suo possesso. L'uomo era stato fermato dai carabinieri di Pagani mentre attendeva probabilmente un'altra persona. Da lì l'arresto in flagranza perchè trovato in possesso di droga. Era poi finito agli arresti domiciliari, quindi liberato con l'avvio del processo per direttissima. L'attività di controllo sul territorio degli uomini dell'antidroga seguiva e segue ad oggi il flusso costante di stupefacenti in città, alla ricerca di carichi e quantitativi nella fase di passaggio, stando dietro a corrieri, incensurati e soggetti incaricati a gestire la droga sul territorio di Pagani. In ragione delle tante e pregresse attività di polizia, il tribunale aveva sottolineato la cattiva reputazione della città di Sant'Alfonso, colpita negli anni dalla fama di "piazza di spaccio". L'uomo, non avendo precedenti, era incappato in un controllo dei militari nella zona di Vasca Pignataro. L'imputato dovrà ora pubblicare la sentenza a proprie spese sui giornali della provincia.