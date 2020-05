Un inseguimento che poteva avere ben altre conseguenze, quello avvenuto oggi pomeriggio a Pagani, quando una macchina con all'interno quattro ragazzi è andata a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. Solo per uno del gruppo sono state necessarie le cure mediche, presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. All'altezza di un posto di blocco, con tanto di segnale che imponeva agli stessi di fermarsi, l'auto, una Smart di colore bianco, aveva deciso di proseguire ad alta velocità. A quel punto si è registrato un inseguimento tra la stessa e quella dei carabinieri, lungo la Statale 18.

Il veicolo, dopo qualche minuto di folle corsa, è finito fuori strada, probabilmente anche a causa della forte velocità, finendo contro due pali della pubblica illuminazione. Di cui uno, totalmente danneggiato. I militari, raggiunta la Smart, hanno allertato i soccorsi, mentre i vigili urbani del comune di Pagani provvedevano a controllare il traffico veicolare per permettere ai carabinieri di effettuare tutte le attività del caso. Sul posto sono giunte anche due ambulanze, con una che ha poi trasferito uno dei quattro ragazzi in ospedale, bisognoso di cure. L'auto è stata poi perquisita, ma al suo interno non è stato trovato nulla di sospetto. Il veicolo, proveniente da Angri, pare fosse stato noleggiato. I quattro giovani, ora, rischiano una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, ma le indagini sono ancora in corso per fornire una spiegazione sull'atteggiamento dei quattro, che invece di fermarsi al posto di blocco, avevano deciso di proseguire dritto, ad alta velocità.

Ultimo aggiornamento: 22:13

