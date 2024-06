Il Tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto l'esistenza a Pagani di un clan di camorra, i «Fezza-De Vivo», emettendo 13 condanne dopo una camera di consiglio durata circa sei ore. Sullo sfondo c'è la maxi indagine condotta dal pubblico ministero Elena Guarino dell'Antimafia di Salerno, con il lavoro congiunto sul campo svolto dal nucleo operativo carabinieri, polizia, Squadra Mobile di Salerno (agli ordini del vicequestore Gianni Di Palma) e Guardia di Finanza. Nel riconoscere l'accusa di associazione mafiosa, il collegio ha condannato a 25 anni e 6 mesi Andrea De Vivo e Francesco Fezza, ritenuti capi promotori dell'organizzazione camorristica. A seguire la condanna a 24 anni per Daniele Confessore, ritenuto promotore e partecipe del sodalizio. Le altre pene: Emanuele Amarante (12 anni e 6 mesi); Giuseppe Attianese (12 anni); Aniello D'Auria (5 anni); Giuseppe De Vivo, classe 79 (10 anni); Giuseppe De Vivo, classe 87 (5 anni); Nicola Francese (13 anni e 2 mesi); Gennaro Marra (10 anni e 6 mesi); Luciano Solferino Tiano (5 anni); Brunone Tagliamonte (4 anni e 5 mesi); per l'ex assessore Alfonso Marrazzo (4 anni e 8 mesi). Il collegio ha assolto invece Vincenzo Villani, disponendo poi il non luogo a procedere per Carlo Fiore e Rosario Capozzolo. Per molti degli imputati il tribunale ha emesso anche sentenze di assoluzione per ulteriori capi, escludendo diverse aggravanti. Le motivazioni saranno depositate entro quarantacinque giorni. L'indagine compresa tra gli anni 2019 e 2021 registrò l'impiego di oltre cento esponenti delle forze dell'ordine, concentrato su quel "sistema mafioso" messo in piedi dal clan della Lamia, il centro storico di Pagani, finalizzato a imporre il dominio territoriale su tutta la città, così come nei comuni vicini. In che modo: federandosi con il gruppo di Rosario Giugliano, "o' minorenne", l'ex sicario della Nuova Famiglia poi pentito, che in aula raccontò dettagli e aspetti del gruppo paganese. Giugliano fu condannato col giudizio abbreviato, dal Gup di Salerno, alla fine dello scorso dicembre. Nelle sue motivazioni, il tribunale spiegò che Giugliano aveva «fornito l'organigramma dell'associazione camorristica Fezza/De Vivo, ne indica i vertici, i quadri immediatamente subalterni e, con grande precisione e lucidità, le dialettiche interne, le dinamiche e la proiezione criminale sul territorio».

E così fece anche durante il dibattimento, a Nocera Inferiore, quando fu contro esaminato da alcuni avvocati. Le accuse andavano dall'associazione mafiosa al traffico di stupefacenti (a tutti i capi piazza il clan impose una tangente mensile, con la possibilità di rifornirsi ovunque), quindi le estorsioni ad attività commerciali, un tentativo di omicidio ai danni di un imprenditore di Angri, la gestione delle sanificazioni Covid, lo spaccio semplice, il possesso di armi e altri reati scopo.