Sabato 20 Ottobre 2018, 13:30

PAGANI - Manca il dipendente comunale e salta la promessa di matrimonio. Clamorosa vicenda capitata ieri mattina ad una giovane coppia paganese. I due giovani, un trentatreenne ed una ventottenne, ieri mattina si sono recati presso gli uffici del comune in via Pittoni. Emozionati e sorridenti, i due giovani erano pronti a compiere il primo passo verso il matrimonio. La promessa di matrimonio, infatti, è la prima volta in cui due futuri sposi concretizzano la volontà di sposarsi, presentando al comune di residenza di uno dei nubendi una serie di documenti. Un passo necessario affinché avvengano le pubblicazioni. Assieme ai due futuri sposi, ieri mattina in via Pittoni erano presenti anche familiari e amici, pronti ad immortalare il primo passo verso l'altare. L'aria di festa, però, è subito svanita. Arrivati alle 11,30 all'ufficio preposto, i due fidanzati non hanno trovato nessun dipendente per certificare la promessa. Eppure la coppia aveva programmato l'appuntamento. Un permesso per malattia oppure per ferie giustificherebbe l'assenza del dipendente. La promessa di matrimonio però è arrivata alle 13,30 ad opera del primo cittadino che nella sua qualità di ufficiale di Stato Civile ha avviato i due verso l'altare.