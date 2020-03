LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è il pericolo di fuga, secondo il gip, che ha trattenuto in carcere un marocchino di 30 anni, M.L. , accusato di lesioni stradali gravi, dopo aver investito lo scorso 22 febbraio, tra, una 30enne mamma romena. La donna ha rimediato ferite gravissime, per poi essere ricoverata in coma farmacologico. Le sue condizioni sono in fase di miglioramento, dopo un lungo periodo e a breve, potrebbe essere anche trasferita di reparto, uscendo da quello di Rianimazione per spostarsi in. Domani invece, il Tribunale del Riesame analizzerà il ricorso presentato dalla difesa dell’indagato, che la procura di Nocera accusa di aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti stabilito dalla legge,e dopo aver assunto della cocaina. L’incidente si registrò in via Ugo Foscolo.Lo straniero guidava una Renault Clio, che dopo aver invaso la corsia opposta dopo un sorpasso, travolse con violenza la donna. Davanti al giudice, l’uomo spiegò di non ricordare nulla di quanto accaduto prima e dopo i fatti. Per poi spiegare che due ore prima aveva bevuto due bicchieri di vino e due giorni prima, aveva assunto per la prima volta della cocaina. Quella sera rientrava a casa, preso da grossa stanchezza. L’uomo si trova in Italia con permesso di soggiorno e svolge lavori stagionali saltuariamente. «E’ indubitabile - spiega il gip nell’ordinanza - la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. L’indagato potrebbe decidere di allontanarsi anche prima della scadenza del permesso di soggiorno, per fare ritorno al paese d’origine e sottrarsi alle conseguenze che potrebbero derivare da una condanna». L’indagine è condotta dai carabinieri di Nocera Inferiore, che qualche ora dopo i fatti, acquisirono il video di una telecamera di sorveglianza che riprese in pieno l’impatto tra l’auto e la donna, che quella sera stava tornando a casa.