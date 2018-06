Venerdì 1 Giugno 2018, 18:38 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 18:38

È ancora vivo il dromedario immortalato in cattive condizioni su Facebook. A porre la parola fine al giallo degli ultimi giorni sono stati i controlli di Asl e carabinieri effettuati ancora questa mattina.Dopo le notizie trapelate ieri, oggi è arrivata una smentita anche dai carabinieri forestali, che hanno messo a setaccio il circo Miranda Orfei tra Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino alla ricerca di un cammello morto. Ebbene, non c'è stato nessun decesso, come del resto risulta anche dal registro degli animali al seguito dei circensi.