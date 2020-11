Vasto incendio in via Taurano, a Pagani, ieri sera, poco dopo le 22.30. A fuoco il negozio di detersivi ed articoli per la casa “Casastore”. I residenti della zona hanno prima avvertito un forte boato e poi visto levarsi verso l’alto lunghe lingue di fuoco e dense colonne di fumo.

LEGGI ANCHE Pagani, colpo in pieno lockdown: saccheggiato un bar per 10mila euro

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Pagani, colpo in pieno lockdown:saccheggiato un bar per 10mila euro

Le fiamme hanno invaso in poco tempo l’intera attività commerciale. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore. Sul posto i carabinieri della tenenza locale e gli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore che dovranno accertare le cause del rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA