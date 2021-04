Pagani, vende giocattoli falsi, pericolosi e rubati: cinese a processo

Vendeva giocattoli contraffatti e pericolosi, oltre che rubati. Un uomo di nazionalità cinese, di 51 anni, è stato rinviato a giudizio dal gup al termine dell'udienza preliminare, a Nocera Inferiore, con le accuse di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. L'indagine che lo riguarda risale al 14 marzo 2017, a Pagani, quando la Guardia di Finanza di Scafati effettuò un controllo nel suo negozio, scoprendo una notevole quantità di merce del tutto contraffatta, pur recando marche internazionali.

Nello specifico, furono sequestrati 58 articoli recanti vari marchi di impresa di cui 4 giocattoli telefono con marchio "Avangers", uno con marchio "Pokemon", 4 pezzi di giocattolo trenino con marca "Pokemon", altri quattro con marchio "Avangers", una decina di biglietti invito festa con marchio "Violetta", 20 pezzi candeline per torta con marchio "Violetta-Minions-Spiderman". Il commerciante risponde anche di ricettazione, dato che la merce che riportava i marchi e segni distintivi contraffatti delle relative società titolari dei brevetti fu considerata di provenienza delittuosa. Dunque, rubata, al punto da far scattare anche la seconda contestazione. Per l'uomo ci sarà il dibattimento. Il sequestro fu eseguito dopo un'attività d'indagine dei finanzieri, culminato con le perquisizioni che avevano consentito di scoprire i prodotti falsi e potenzialmente pericolosi per la salute soprattutto dei bambini.