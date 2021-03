Pagani, grosso incendio in un centro di demolizione: si indaga sul racket

Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme di un incendio che ha interessato ieri seraun centro di demolizione dismesso in via De Gasperi, a Pagani, all'altezza dell'incrocio con via Cesarano. Le fiamme erano visibili da enorme distanza, mentre diverse sono state le telefonate di richiesta di intervento alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, per scongiurare danni a cose, persone ed abitazioni vicine.

Tanta la paura in strada, con le attività commerciali vicine e le persone che si trovavano ancora, in strada, a trovare riparo altrove. Sul posto sono intervenuti dopo qualche minuto i caschi rossi e i carabinieri della tenenza locale e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. C'è voluto diverso tempo per domare l'incendio, che ha causato danni all'interno dell'attività. Ora bisognerà fare luce sulle cause che hanno generato il rogo. Al momento, la pista degli inquirenti porterebbe ad escludere la natura dolosa, ma ulteriori attività d'indagini sono in corso, anche in ragione di quanto accaduto già in passato, a Pagani, nei riguardi di diverse attività, quali aziende in particolare, sulle quali era piombata l'autorità giudiziaria al fine di accertare eventuali azioni di natura criminale.

