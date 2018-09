Giovedì 13 Settembre 2018, 09:56

PAGANI - Tragico incidente questa mattina, intorno alle 4, in via De Gasperi a Pagani, nei pressi del centro sociale. Un anziano è stato travolto e ucciso da un camion in corsa. Sul posto i carabinieri della locale tenenza che stanno cercando di ricostruire i fatti grazie alla visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.