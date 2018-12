Sabato 8 Dicembre 2018, 20:35

PAGANI - Furto nella chiesa della Madonna di Fatima a Pagani. Rubati tutti i proventi delle offerte ed i soldi che erano stati raccolti dalla comunità parrocchiale per la tradizionale lotteria di Natale, per un bottino complessivo di circa cinquecento. L’inquietante episodio, che ha indignato tutta la collettività paganese, è stato denunciato questa mattina ai carabinieri della tenenza di via De Gasperi dal parrocco, don Antonio Guarracino. Il colpo è stato messo a segno ieri notte. I furfanti sono entrati in chiesa dopo aver divelto un'inferriata e forzato una finestra sul retro; non hanno avuto alcuno scrupolo a scatenare il caos all’interno e a rovistare ovunque, alla ricerca di soldi in contanti.