Colpo fallito in un negozio a Pagani, in piena notte. Lo sfregio causato ad una vetrina di bigiotteria era ben visibile anche nei giorni scorsi. Il tentantivo di rubare oggetti preziosi durante la serata di giovedì scorso, è stato commesso ai danni di un'attività commerciale in via De Vivo. Il negozio vende prodotti per l'igiene della casa ed ha subito danni dove aveva esposto oggetti di bigiotteria. Ad agire è stato un uomo, intorno alle 23.30, come è stato accertato dalle analisi dei filmati di una telecamera di sorveglianza dell'attività commerciale.

LEGGI ANCHE Napoli, tentativo di rapina a un carabiniere che reagisce sparando: così è morto un 15enne

Coperto da un cappuccio, il malvivente ha utilizzato un palo di ferro per cercare di rompere la vetrina. Al suo interno c'erano braccialetti, anelli, orecchini e altro. Dopo aver danneggiato una parte del negozio, l'uomo ha provato ad arraffare quanto più poteva, non curandosi del via vai di auto di quella sera, proprio lungo la strada dove stava tentando di compiere il furto. Ad un tratto, non riuscendo nel suo intento, il ladro è fuggito in sella ad una bicicletta, senza portare via nulla. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della tenenza di Pagani, al fine di identificare la persona che ha provocato danni all'attività commerciale.

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA