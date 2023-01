Pochi minuti di pioggia provocano l'apertura di una voragine proprio davanti alla scuola. Paura nella zona rurale di Pagani nella mattinata di ieri. Per il ritorno in classe degli alunni del plesso di via Mangioni, oltre alla pioggia battente si è messo di traverso anche il manto stradale.

Proprio nei pressi dell'istituto scolastico, che ospita circa 70 alunni delle scuole primarie, si è aperta una voragine profonda circa un metro con un diametro di oltre 30 centimetri. Un buco all'interno del quale poteva cascare proprio uno dei bambini che ieri rientravano a scuola. La voragine è stata segnalata proprio dai genitori dei piccoli alunni, impauriti dalla condizione assurda del manto stradale, reso ancora più pericoloso dal fango e dalle pozzanghere che nascondono insidie per i pedoni.

APPROFONDIMENTI Meteo Napoli oggi, è allerta gialla: rami spezzati e piccoli allagamenti Forti disagi nei collegamenti marittimi a causa delle condizioni meteo Maltempo, stadio San Francesco sott'acqua

La strada che porta da via Corallo all'istituto scolastico di via Mangioni, e che alla fine si immette proprio all'ingresso del mercato ortofrutticolo Pagani - Nocera, ogni mattina viene percorsa a piedi da genitori e studenti, anche grazie alla chiusura del traffico veicolare negli orari scolastici. Negli ultimi mesi, però, l'arteria è interessata da lavori che hanno reso il manto stradale ancora più impraticabile rispetto al passato. I lavori, che spesso causano anche la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale, dovrebbero continuare anche nelle prossime settimane e, almeno fino ad oggi, non sarebbe stato previsto la messa in opera di nuovo asfalto ma solo coperture e rattoppi parziali.

Una soluzione tampone che, inevitabilmente, ha finito per peggiorare le condizioni del manto stradale, come evidenziato dalle piogge di ieri e soprattutto dalla voragine apertasi proprio fuori dalla scuola. Un istituto scolastico da sempre nel mirino degli utenti a causa delle condizioni precarie dell'edificio a cui oggi si aggiungono anche le lamentele per la strada di accesso. Ma via Mangioni non è l'unica arteria cittadina a necessitare di un intervento urgente di rifacimento stradale, sia in centro che in periferia. Da anni si attendono interventi in via Carlo Tramontano, via Cesarano, via Filettine, via Corallo e tante altre zone della città.