Trovato senza vita in auto, con sé aveva una pistola: choc a Pagani

PAGANI. Si è tolto la vita nella sua auto, con una pistola, trovata al suo fianco dai carabinieri. Questo quanto scoperto ieri da residenti e forze dell'ordine, a Pagani, in via Quarto San Marzano. L'ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella del suicidio.

L'uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. I militari sono giunti sul luogo indicato dalla segnalazione di qualche residente, trovando l'agricoltore nella macchina, ferma, con il corpo riverso all'interno. A quel punto, i militari hanno notato che la pistola utilizzata dall'uomo aveva la matricola abrasa. Sarebbe stato esploso un singolo colpo d'arma da fuoco.

L'uomo aveva 48 anni, due figli ed una moglie. L'attività di ricostruzione dei carabinieri, insieme alla Procura, porterebbe al gesto estremo, senza certezze sulle ragioni del gesto. La notizia aveva seminato sentimenti di sconcerto, dato che sulle prime non vi erano certezze sul suicidio, con il ritrovamento dell'uomo in periferia che lasciava pensare ad altre circostanze, prima di sgomberare il campo e classificare l'episodio come un gesto estremo con il quale l'uomo si sarebbe tolto la vita. Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri mattina, intorno alle 7.30.