E' stato arrestato in flagranza di reato, mentre passava una dose di cocaina dal balcone del suo appartamento in Pagani il 37enne nocerino G.P. , obbligato a stare in casa secondo disposizioni del tribunale dalle 20 alle 8 del giorno successivo con obbligo di dimora nel comune di residenza. Una misura che non lo ha fermato, al punto da essere arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile dDurante l'udienza di convalida, difeso dal suo avvocato Gregorio Sorrento, il nocerino ha ottenuto la convalida dell'arresto e la liberazione, con contestuale obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Il precedente provvedimento era legato alla maxi inchiesta nella quale è imputato, "Un'altra storia", l'indagine della Dda sui gruppi criminali a Nocera Inferiore. Nello specifico, G.P. risponde di. La cessione di cocaina è stata osservata, nelle sue fasi, dai carabinieri, che sono poi intervenuti per identificare l'assuntore e arrestare il 37enne. Riscontri ulteriori sono giunti poi da testimonianze e lavoro tecnico, che hanno portato al fermo dell'uomo. I militari infatti, durante un controllo del territorio, avevano notato movimenti sospetti nei pressi del domicilio dell'indagato, per poi assistere in diretta a tutta la fase di cessione della sostanza stupefacente. Il processo che lo riguarda riprenderà alla metà di luglio ed è concentrato sull'esistenza di tre distinti ma presunti gruppi criminali, che si sarebbero contesi il territorio di Nocera Inferiore, negli anni 2016 e 2017, prima di un maxi blitz voluto dall'Antimafia di Salerno.