Venerdì 9 Novembre 2018, 02:00

Blitz della polizia nel garage di un condominio di via Fusco, a Pagani, dove è stato rinvenuto un notevole quantitativo di droga, tra hashish e cocaina. La sostanza stupefacente era stata abilmente nascosta in una cassaforte incassata nel sottosuolo. È stato il fiuto del cane Pocho, mascotte del commissariato di Nocera Inferiore, ad indirizzare gli agenti del vice questore aggiunto Luigi Amato nel punto esatto in cui era stato interrato il caveau con dentro la droga, gran parte della quale già suddivisa in dosi, quindi pronta per essere venduta. La cassaforte era sorvegliata a distanza tramite due telecamere. Nei guai è finito un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Nello stesso condominio di via Fusco, in un appartamento, gli agenti del dirigente Amato hanno effettuato una seconda perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare altri dieci grammi di hashish.