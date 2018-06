Sabato 2 Giugno 2018, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 11:39

PAGANI - Sarà processato per truffa un dipendente comunale a Pagani, rinviato a giudizio dal gup dopo un’indagine per assenteismo a suo carico. L’uomo si sarebbe allontanato dal posto di lavoro il 21 settembre 2016, marcando la sua presenza un’ora dopo l’orario d'ufficio, poi allontanandosi per almeno un’altra ora, omettendo di ripetere l’operazione di marcatura per segnalare il proprio allontanamento. In questo modo, avrebbe indotto in errore il Comune sull’effettivo espletamento delle mansioni lavorative assegnategli, procurandosi un ingiusto profitto consistito nella retribuzione per la giornata lavorativa, con corrispondente danno economico per l’ente.Secondo la Procura, quel danno era legato principalmente alla perdita di produttività che a un vero e proprio danno in termini economici, legato appunto all’allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro.