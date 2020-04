E’ stato arrestano in flagranza di reato G.C., già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai carabinieri della tenenza di Pagani in possesso di 5 pallini di droga, di tipo crack e cocaina. Mentre con una seconda perquisizione, anche presso il suo domicilio, sono state trovate ulteriori 40 dosi, confezionati in altrettanti pallini. A finire ieri agli arresti domiciliari un uomo di 43 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti nei pressi dell'area del mercato ortofrutticolo, particolarmente attenzionata da settimane, in ragione di una serie di arresti effettuati presso quello che sembra essere diventato un nuovo luogo di scambio tra assuntori e pusher. L'uomo aveva anche guanti e mascherina, in ragione dell'emergenza da Covid-19.

LEGGI ANCHE Napoli, niente spaccio per strada la droga affidata ai corrieri postali

Una precauzione che non lo ha però fatto passare inosservato ai carabinieri, intervenuti dopo una prima cessione tra lo stesso ed un acquirente. Gli uomini al comando del tenente Simone Cannatelli hanno intercettato G.C. all’esterno del perimetro del mercato ortofrutticolo, alle prese con le cessioni finite al centro del procedimento penale, avviato ora dalla procura di Nocera Inferiore. Dopo le formalità di rito, per l'indagato è scattato il regime degli arresti domiciliari, con la convalida che sarà effettuata nei prossimi giorni. In casa, con un prosieguo di attività dopo il blitz, una seconda perquisizione aveva permesso di individuare altri 40 pallini, con la droga confezionata e la presenza di bilancino, materiale per la preparazione e il taglio. L'attività di repressione per lo spaccio di droga prosegue costante, a Pagani, visti i numeri delle ultime settimane, con una serie di fermi e denunce a piede libero per reati in materia di stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA