Martedì 21 Agosto 2018, 15:09

PAGANI - Si chiama Peggie la cagnolina che da 12 anni viveva al centro commerciale Pegaso di Pagani portata via da due persone nella sera di Ferragosto.La cagnoliona, una meticcia di piccola taglia regolarmente chippata divenuta la mascotte del centro commerciale paganese di via Alcide De Gasperi, sarebbe stata portata via nella serata dello scorso 15 agosto da due persone.Stando alle riprese delle telecamera di vigilanza del centro commerciale Pegaso, i due ragazzi, probabilmente stranieri, hanno atteso fuori l'entrata principale del centro commerciale l'uscita della cagnolina. Una volta vista, i due l'avrebbero portata in macchina e avrebbero tentato di portare via anche la cuccia.Una scomparsa inspiegabile visto che la cagnolina ha più di 12 anni. Proprio per questo i negozianti e i lavoratori del centro commerciale di via Alcide De Gasperi sono in ansia per la sorte della piccola Peggie.