La scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Pagani rischia di perdere una sezione. Già a fine aprile, l’ufficio scolastico provinciale ha comunicato alla direzione «l’esigenza di rientrare nel contingente totale dei posti assegnati dagli Uffici Superiori dell’Amministrazione Scolastica», preannunciando il taglio di una sezione col passaggio da 8 a 7 per il prossimo anno scolastico., il quale ha inviato una nota in risposta all’ufficio provinciale specificando che «l’orientamento a tagliare una sezione di scuola dell’infanzia appare non corretto, fuori contesto e incoerente con gli orientamenti espressi dal Ministero della Salute». Si fa riferimento, in questo caso, alla gestione delle scuole per fronteggiare l’emergenza post-Covid. Tagliando una sezione, l’istituto sarebbe costretto a suddividere gli alunni nelle altre sezioni, mettendo a rischio la salute dei bambini e dei docenti, dato che non potrebbe essere applicato il distanziamento sociale., attraverso il consigliere regionale Luca Cascone, «hanno impegnato l’assessore all’istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini per chiedere la risoluzione del problema», anteponendo i bambini e la loro salute a qualsiasi decisione.