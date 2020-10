Rischia di finire a processo per aver pianificato un classico "cavallo di ritorno" di un'auto, il paganese S.O. , 40enne, noto già alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacente. L'uomo risponde in questo caso di tentata estorsione, per aver provato ad ottenere il pagamento di una somma di denaro successivamente al furto subito da un cittadino di Pagani, un 36enne, al quale era stata sottratta l'auto.

L'imputato avrebbe così fatto arrivare alla vittima - secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore - una richiesta per sistemare le cose e riavere il veicolo indietro, a patto che lo stesso cedesse una cospica somma di denaro. L'imputato non risponde del furto, ma solo della tentata estorsione finalizzata alla restituzione del veicolo. La Fiat Punto, di provenienza illecita, fu portata via mentre si trovava in sosta presso il centro cittadino. Era il 5 novembre del 2016. La richiesta di soldi era al centro del ricatto, con una modalità che rientra tra i modus tipici della criminalità di strada. La vittima però si rifiutò di pagare, nonostante le minacce per ottenere da parte dell'imputato quella "regalia", dirigendosi invece dai carabinieri della tenenza di Pagani per sporgere denuncia. L'uomo fu poi individuato attraverso un'attività investigativa, e con l'inchiesta chiusa, la Procura di Nocera Inferiore ne ha chiesto il rinvio a giudizio

