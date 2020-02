© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi giorni dal maxi blitz che ha portato in misura cautelare almeno tredici persone con centinaia di accuse per spaccio di stupefacenti, a seguito di una specifica indagine della procura di Nocera Inferiore, un nuovo arresto è stato eseguito giorni fa dai carabinieri della tenenza di Pagani . E' toccato ad un ragazzo, già volto noto e con precedenti, finire in manette per la medesima accusa di possesso di stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è finito agli arresti domiciliari, in zona San Francesco, luogo di residenza, colto con le mani nel sacco.L'indagato alla vista dei militari, pronti per un controllo domiciliare presso la sua abitazione, aveva infatti tentato di disfarsi della droga - di tipo cocaina - tentando di lanciarla dalla finestra. Un tentativo riuscito a metà. Un piccolo quantitativo di droga infatti, è stato recuperato e posto sotto sequestro dai carabinieri, appostati anche nei pressi dell'appartamento, quale corpo del reato. Da li l'arresto in flagranza del pusher, l'ennesimo, dopo il blitz di qualche settimana fa e le decine di operazioni condotte quotidianamente dai militari nelle piazze di spaccio della città di Pagani.