Sabato 10 Novembre 2018, 15:29

PAGANI - Sbaglia a mettere benzina nella sua auto, che inevitabilmente registra un danno, senza la possibilità di ripartire. Ma lui, per discolparsi, incolpa il titolare della pompa di benzina, accusandolo di aver commesso l'errore durante il rifornimento. Dalle indagini è emerso però che lo stesso aveva mentito, con la conseguenza ora di finire sotto processo per il reato di calunnia. I fatti si sono registrati a Pagani, il 31 gennaio del 2017.L'intero procedimento, finito all'attenzione del gup del tribunale di Nocera Inferiore che ha disposto il rinvio a giudizio giorni fa, nasce da fatti avvenuti poco prima che lo stesso imputato sporgesse denuncia, il 27 gennaio. Quel giorno l'uomo si era fermato ad una stazione di servizio per fare benzina. Dopo aver eseguito il rifornimento, si era reso conto che l'auto non ripartiva. Che il veicolo avesse subito un guasto è stato chiaro nei minuti successivi, quando l'uomo si è accorto che il carburante erogato dalla pompa conteneva anche dell'acqua. A quel punto, lo stesso si è recato presso la tenenza dei carabinieri di Pagani e ha incolpato il titolare della stazione di servizio, accusandolo esplicitamente di aver provocato volontariamente il danno alla sua auto. Una circostanza ritenuta falsa da una rapida indagine dei carabinieri, con la denuncia a piede libero per l'uomo per il reato di calunnia. Giorni fa, il gup ha deciso che l'uomo dovrà essere processato.