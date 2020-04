LEGGI ANCHE

Si era resoguadagnandosi così l'aggravamento della misura cautelare, finendo in carcere dopo una prima notifica agli arresti domiciliari. Un uomo di, è finito a Fuorni per aver violato la misura disposta dal gip la scorsa settimana, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagato era stato fermato daidella tenenza all'esterno del mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani, mentre cedeva una dose di droga ad una seconda persona.In sede di convalida si era però difeso, spiegando la "natura personale" di oltre 40 pallini tra cocaina e crack, insieme ad altri cinque iniziali, trovati nella sua disponibilità. La restante parte, invece, era stata sequestrata con una perquisizione in casa sua. Una volta ai domiciliari, però, lo stesso si era reso irreperibile per 48 ore. Circostanza scoperta dai carabinieri, durante un normale controllo, come da prassi, per verificare il rispetto dell'ordinanza. Solo dopo due giorni, è stato poi rintracciato per essere nuovamente arrestato, con trasferimento nel carcere di Fuorni. I militari lo avevano arrestato una settimana fa mentre spacciava fuori alla struttura ortofrutticola, con guanti e mascherina, vista l'emergenza da Covid-19.