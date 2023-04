Pagani, non sopporta il dolore per la perdita della moglie: tenta il sucidio davanti alla sua tomba

Non aveva superato la morte della moglie così stamattina ha tentato di uccidersi proprio davanti alla tomba della moglie, nel cimitero di Pagani. Alcune persone che era l' per fare visita ai propri cari defunti si accorgono dell'uomo che perdeva sangue ed hanno allertato i soccorsi: carabinieri e ambulanza che lo hanno immediatamente trasportato in ospedale. In passato, nello stesso cimitero anche una donna, portò a temrine il suo gesto folle: era una madre che aveva perso il figlio.