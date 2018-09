Sabato 1 Settembre 2018, 12:00

PAGANI - Abuso d'ufficio, falso ideologico, commercio e vendita di alimenti nocivi e non genuini: finiscono a processo cinque persone. Tre sono riconducibili alla ditta Buono e Fresco, che svolgeva servizio mensa per le scuole di Pagani. Due sono funzionari del Comune. L'accusa principale che muove la procura è di aver prorogato più volte il servizio a quella stessa ditta, senza che ve ne fosse necessità. La gestione sarebbe stata affidata senza una gara ad evidenza pubblica e senza condizioni d'urgenza.I fatti contestati vanno dal 2010 al 2011. Rinviati a giudizio Salvatore e Ferdinando Filosa, Salvatore Esposito, Salvatore Donato e Gaetano Pepe. Due le proroghe effettuate dai funzionari comunali e ritenute illegittime. Secondo indagini, solo per inerzia degli uffici sarebbero state poi disposte le proroghe. Diverse le violazioni mosse sulla normativa che regola i contratti, così come la somministrazione del cibo. Nel 2011, in alcune vaschette di cibo furono trovati vermi: alcuni studenti finirono al pronto soccorso. I carabinieri di Pagani, dopo la denuncia diverse mamme, accertarono anche condizioni igienico sanitarie precarie all'interno del laboratorio della scuola, dove venivano cotti i pasti.