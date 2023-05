Avances ad un minore, è cominciato giorni fa il processo nei riguardi di un uomo di 84 anni, di Pagani, accusato di violenza sessuale aggravata nei riguardi di un ragazzo di 18 anni, all'epoca dei fatti minorenne. L'episodio incriminato risalirebbe al periodo compreso fra settembre e ottobre del 2020. Due anni dopo, il giovane tentò di sequestrare e di rapinare l'uomo, fino a quando non fu arrestato dai carabinieri. Allo stato, esistono due procedimenti penali dinanzi al collegio del tribunale di Nocera Inferiore. L'udienza celebrata giorni fa vede l'anziano, ex docente in pensione, nelle vesti di imputato. Il collegio ha acquisito la denuncia del ragazzo, che ha poi risposto ad alcune domande della difesa su quanto sarebbe accaduto. Il giovane avrebbe, in sostanza, confermato quelle che sono le ipotesi dell'accusa. Nelle prossime udienze sarà sentita una psicologa e altri testimoni. Secondo l'impianto accusatorio messo in piedi dalla Procura, l'uomo avrebbe invitato il giovane all'interno di un magazzino per mostrargli quadri e altri oggetti. Poi, lo avrebbe toccato e abbracciato, tentando un approccio fisico ancor più diretto.

APPROFONDIMENTI Battipaglia, il pedofilo che stuprò l'undicenne chiede l'abbreviato: avrà sconto di pena Stalking e tentati abusi sul vicino di casa a San Valentino Torio, 40enne condannato a un anno e dieci mesi Costringe la moglie a frequentare club per scambisti: 46enne nei guai

Il ragazzo avrebbe reagito, allontanandolo. Agli atti ci sono testimonianze e messaggi estrapolati dai telefoni cellulari. Ai giudici, il 18enne ha raccontato, inoltre, che l'anziano gli avrebbe fatto o promesso diversi regali per convincerlo ad avere un rapporto sessuale. Nel mese di dicembre del 2022, invece, il ragazzo - diventato maggiorenne - insieme ad un complice di 13 anni, sequestrò e rapinò l'uomo, all'interno di quello stesso magazzino. Dopo aver fatto irruzione in quel locale che l'anziano utilizzava per sè, gli avrebbe portato via 90 euro, non prima di averlo tenuto in ostaggio dietro minaccia di una pistola e un bastone. Stando alle indagini, il ragazzo avrebbe preteso dall'84enne la somma di 5000 euro, una cifra che l'ex docente gli avrebbe promesso da tempo. Il giovane gli puntò la pistola alla tempia e al mento, prima di farlo spostare sul retro del locale. Poi gli avrebbe impedito, insieme al complice, di interloquire al telefono con un parente. Attraverso uno stratagemma l'anziano riuscì a chiedere aiuto, permettendo ai carabinieri di arrestare i due ragazzi all'esterno del locale. Davanti al gip il 18enne fornì la sua versione dei fatti, spiegando di essere andato a trovare l'anziano, senza pretendere denaro ma chiedendogli le ragioni sul perchè non si fosse presentato all'udienza del processo, dove il ragazzo era parte lesa. Una versione che non convinse il giudice - smentita anche da ulteriori riscontri - che lo lasciò agli arresti domiciliari. Sia il gip che il tribunale del Riesame, inoltre, spiegarono che tra i due vi era un precedente, legato proprio al procedimento penale che vede l'anziano a giudizio, con l'accusa di violenza sessuale. I due procedimenti sono attualmente in corso dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore.