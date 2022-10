Pagano 6000 euro per ritirare un pacco al figlio, coppia truffata da sconosciuto

Una coppia di anziani è stata truffata nel comune di Fisciano. Un uomo, sul quale sono in corso indagini, ha sottratto seimila euro a due novantenni residenti alla frazione Penta. Il bandito ha agito seguendo una prassi che, purtroppo per le vittime, sembra oramai consolidata: dopo aver telefonato a casa della coppia fingendosi di essere il figlio, ha invitato la madre di recarsi alla posta per ritirare un pacco.

Dopo qualche minuto, poi, un amico - in realtà un complice - si sarebbe presentato a casa per richiedere una cifra in denaro, indispensabile per ricevere quel pacco. In giornata, infatti, uno sconosciuto - forse la stessa persona che aveva telefonato - si è recato presso l’appartamento di un condominio dove la coppia risiede. In quel momento, a casa, si trovava solo la donna di 89 anni. Il marito, 95enne, era fuori. L'anziana, in buona fede, ha consegnato così nelle mani dello strainero seimila euro in contanti. Soldi risparmiati e che servivano per faccende di casa. Dopo aver scoperto di essere stati truffati, oramai troppo tardi con la fuga già avvenuta del malfattore, i due hanno sporto denuncia ai carabinieri.